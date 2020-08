Helmut Lotti en vriendin Marieke verbazen vriend en vijand met opblaasbaar dinopak

04 augustus 2020

De winkelende fans van Helmut Lotti (50) en zijn vriendin, kinderboekschrijfster en actrice Marieke Van Hooff (43), moesten wellicht twee keer kijken toen ze het koppel tegen het lijf liepen. Op de sociale media pakt Lotti namelijk uit met een hilarisch filmpje, waarin te zien is hoe zijn vriendin in een opblaasbaar dinopak een winkelkar neemt en de handelszaak betreedt. “Mijn lief is een beetje bang van corona”, knipoogt Helmut in het fragment. “Dus heeft ze beslist om coronaproof te gaan winkelen. En dat gaat blijkbaar alleen op deze manier.”