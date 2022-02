Helmut Lotti en Johnny Logan in gesprek over ‘The Masked Singer’: “Ik wist meteen dat hij het was”

Muziek Voormalig jurylid Waylon over ‘The Voice of Hol­land’-schandaal: “Geen veilige plek kunnen bieden”

‘The Voice of Holland’- jurylid Waylon (41) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de wanpraktijken die zijn gebeurd in de Nederlandse show. Nadat het schandaal naar buiten kwam, reageerde hij eerst enkel via zijn management, maar zaterdag was hij te gast in de talkshow ‘Beau’, en daar liet hij zijn tranen de vrije loop: “Ik ben niet schuldig, maar je voelt je wel schuldig dat je je eigen kandidaten geen veilige plek hebt kunnen bieden”.

