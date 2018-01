Helmut Lotti denkt lekkere chocolade te krijgen van fan. Maar dan neemt hij een hap... TDS

20u22 1 KG/FB Showbizz A rtiesten krijgen tijdens optredens vaak de zotste geschenken: knuffels, rozen, af en toe zelfs een beha. Helmut Lotti kreeg een mooie chocoladen roos. Althans... dat dacht hij.

Want in realiteit bleek het helemaal niet om een roos uit chocolade te gaan, zo ondervond de 'Tiritomba'-zanger aan den lijve.

"Een fan is me vanavond een prachtige roos van chocolade komen brengen op het podium", aldus Helmut op Facebook. "Ik nam er een hapje van tussen twee nummers door. Maar: het bleek om kaarsvet te gaan."

"Ziet er lekkerrrrrrrr uit Helmut, geniet ervan. Maar niet alles ineens opeten, hé", grapten zijn fans meteen in de reacties. "Kan zwaar op de maag liggen denk ik", schreef een andere fan. Of ook: "Dit is ronduit hilarisch, Helmut!"