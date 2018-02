Helmut Lotti bang voor vergiftiging: "Ik neem geen eet- of drinkbare cadeaus meer aan van fans" Lotti neemt voorzorgsmaatregelen na vergiftiging Andrei Lugovski EDA

11 februari 2018

11u22 0 Showbizz Helmut Lotti is er niet gerust in. De vergiftiging van Andrei Lugovski, vermoedelijk door een fan, maakt de Vlaamse artiest extra waakzaam. Hij besloot het zekere voor het onzekere te nemen en plaatste een bericht op Facebook: “Niet beledigend bedoeld, maar ik zal geen snoep, honing, chocolade, koekjes en andere eetbare en drinkbaar cadeau’s meer aanvaarden. Het is jouw aanwezigheid die telt, niet je cadeautjes."

Heel wat fans trakteren hun idool maar al te graag op lekkernijen om bij hen in de gunst te vallen. Maar sinds de mysterieuze vergiftiging van tenor Andrei Lugovski is extra waakzaamheid geboden. Lotti en Andrei werkten in het verleden een aantal keer samen, dus richtte Helmut een boodschap aan zijn fans:

De fans reageren met veel begrip op de mededeling van Helmut Lotti. Ook heel wat internationale fans, die nog niet op de hoogte waren van het nieuws reageren begripvol maar ook geschokt op het nieuws van de vergiftiging.