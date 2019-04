Exclusief voor abonnees Helle Vanderheyden na de dood van haar ‘Prinsessia’-collega Désirée Viola: “Ik denk nog vaak aan haar, en sommige dagen zijn moeilijk” CD

14 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Haar tv-carrière speelt zich voorlopig grotendeels af bij ‘ De Kotmadam’, maar Helle Vanderheyden (28) zit niet verlegen om werk. Musicalliefhebbers kunnen haar nu aan het werk zien als Assepoester, al is ze zelf geen prinses zonder mening. “Dat mannen meer verdienen en minder snel afgeschreven worden, stoot me tegen de borst”, vertelt Helle in Story.

Vraag een dromerig klein meisje wat ze later wil worden en de kans is groot dat je het antwoord ‘prinses’ krijgt. Schattig natuurlijk, maar niet meteen haalbaar in een carrièreplanning. Tenzij je Helle Vanderheyden heet. De actrice staat deze paasvakantie op de planken als Assepoester in de gelijknamige sprookjesmusical. “Het was altijd mijn favoriete sprookje”, zegt ze. “Omdat Assepoes als gewoon meisje toch een prins kan strikken. Pas op, ik vind wel dat ze zich veel te vaak laat doen. Zo zit ik zelf helemaal niet in elkaar. Maar ik ben ook opgegroeid tussen zussen. Al zijn die van mij wel een pak aangenamer. Ik heb er drie, van wie er een mijn tweelingzus is. We zijn een twee-eiige tweeling. Verder dan kledij uitwisselen ging het nooit. ‘t Is fijn om deel uit te maken van zo’n groot gezin, zeker omdat we nu zo hecht zijn.”

Hardwerkende twintigers hebben nochtans vaak te weinig tijd voor hun familie.

“In het begin van mijn carrière wel, maar in de loop der jaren heb ik geleerd dat familie én vrienden heel belangrijk zijn voor mij. En dat het dus ook de moeite loont om even de pauzeknop in te duwen en tijd voor hen te reserveren.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen