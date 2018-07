Helle Vanderheyden kaapt hoofdrol weg in musical 'Assepoester' SD

10 juli 2018

12u52 0 Showbizz Helle Vanderheyden heeft na 'Grease' haar tweede hoofdrol in een musical beet. De 27-jarige actrice kruipt in het voorjaar in de huid van 'Assepoester', een betoverende musical van productiehuis Deep Brigde. "M ijn voeten jeuken al om het schoentje te passen", glundert ze.

Terwijl 'Doornroosje' binnen enkele weken naar de Koningin Elisabethzaal trekt, maakt het productiehuis de opvolger al bekend. Vanaf de paasvakantie 2019 neemt 'Assepoester' het toverstokje over. Niemand minder dan Helle Vanderheyden, bekend als prinses Iris uit de Studio 100-tv-reeks 'Prinsessia', neemt de hoofdrol op zich. “Ik ben heel blij dat ik het vertrouwen krijg om de titelrol te spelen. Want wie zegt nu nee tegen een prachtige baljurk, een koets en een knappe prins?”, zegt ze.

'Assepoester' is een sprookje over een meisje dat door haar stiefmoeder verplicht wordt om hele dagen te wassen, poetsen, strijken en koken. Dankzij de goede fee kan ze dan toch naar het bal om het hart van de prins te veroveren. Maar ze heeft weinig tijd, want de betovering wordt om klokslag twaalf uur verbroken.

“De ingrediënten waarmee ‘Doornroosje’ vele harten wist te veroveren, blijven dezelfde", vertelt de producent. "We werken met prachtige decors en kostuums, en zorgen ervoor dat zowel jong én oud van de voorstelling kan genieten. Met Helle hebben we bovendien een perfecte opvolger voor Tinne in huis.”

'Assepoester' komt vanaf 6 april in de theaterzalen. Klik hier voor meer info.