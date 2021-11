Hélène en Martijn van ‘Down the Road’ zijn al 1 jaar een koppel: “Achteraf bekeken was ik te snel om het uit te maken”

ShowbizzEind vorig jaar liep hun relatie nog publiekelijk op de klippen in een aflevering van ‘Down The Road’, maar ondertussen hebben Hélène Van Peborgh (25) uit Hemiksem en Martijn Tilmans (36) uit Maaseik elkaar weer helemaal gevonden. Zelfs de afstand - het is twee uur rijden tussen hun woonplaatsen - kan geen roet meer in het eten gooien. Een gesprek over dromen van citytrips, de stress die de cameraploeg van ‘Down the Road’ met zich meebracht en hun gevoelens voor elkaar. “Het laatste dat ik wil is hem kwetsen.”