Helena Lambrecht over vader Christophe: “Na zijn dood heb ik lang gedacht dat ik nooit meer gelukkig zou kunnen zijn” Jeroen Maris

03 september 2019

10u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Op zondag 5 mei verloor Helena Lambrecht (17) wat haar het dierbaarst was. Christophe Lambrecht - presentator op Studio Brussel, maar vooral: haar papa - zou gaan joggen, toen zijn hart het begaf. Hij was slechts 48. In HUMO vertelt ze over het gemis van haar vader, tevens ook haar soulmate.

“Ik ben een kopie van mijn papa”, vertelt ze. “Toen we zijn verjaardag vierden, zeiden Sofie Lemaire en Siska Schoeters me hoe zot het is dat ik zo op hem lijk - ze vonden geen enkel verschilpunt. Net dat maakte het zo makkelijk om met hem te communiceren. Ik herkende me in mijn papa, en mijn papa herkende zich in mij. We begrépen elkaar, ja. en daardoor ben ik nu niet alleen mijn papa kwijt, maar ook mijn soulmate, mijn beste vriend. In een halve seconde is het meest substantiële deel van mijn leven gestolen.”

En de twee hadden geen geheimen voor elkaar, vertelt ze. “Geen énkel. Daar ben ik nu, na de tragedie, zo blij om: ik heb hem altijd alles eerlijk gezegd. Ruzies met vriendinnen, gedoe met vriendjes - hij kende elk detail van mijn leven. We vertrouwden elkaar, en konden niets verborgen houden voor de ander. We praatten veel, maar eigenlijk hadden we maar weinig woorden nodig.”

Geluk

“Het klinkt misschien gek uit de mond van een 18-jarige, maar ik ben op zoek naar standvastigheid. Een nest, ja: elke dag kunnen thuiskomen”, vertelt Helena. “Simpel, eenvoudig geluk. Ik hoop dat het nog kan, want na de dood van papa heb ik lang gedacht dat ik nooit meer oprecht gelukkig zou kunnen zijn. Nu zijn er weer momenten waarop ik er wél in geloof. Maar het is nog heel broos allemaal. Het gebeurt nog vaak dat ik denk: even papa bellen. Een seconde later beukt de realiteit dan binnen: hij is er niet meer. Hij is er écht niet meer.”

Lees het volledige interview met Helena in HUMO.