Helen Mirren op bezoek bij de Queen: “Een lesje in verlegenheid” SDE

09 november 2019

10u26

Bron: People 0 Celebrities Ooit speelde ze zelf de Queen, maar nu mag Helen Mirren (74) af en toe op bezoek bij koningin Elizabeth (93). Al lopen die bezoekjes niet altijd van een leien dakje, vertelde de Britse actrice tijdens een recent evenement.

Vrijdag vond het evenement ‘Helen Mirren and Hawk Koch Discuss The Magic of Movies’-evenement plaats. Actrice Helen Mirren deelde er heel wat weetjes over haar lange carrière en verklapte ook hoe een bezoekje aan Queen Elizabeth nogal vervelend uitdraaide. “Ze nodigde me uit voor thee", begon Mirren haar verhaal. “Ik dacht dat het theedrinken zou plaatsvinden in een kamer met nog 200 andere mensen, zoals zo vaak. Ik ontmoette haar één keer eerder, en toen was dat effectief in een kamer met 200 andere mensen. Dus ik zei: ‘Oh prima, dat lukt me wel.’” En dus zegde de ‘The Good Liar’-actrice toe. “Ik loop binnen, en er zitten ongeveer acht mensen rond een tafel. Prins Philip, de Queen, een soort sheik en een paar mensen die iets met paarden te maken hebben. Ik weet absoluut niets van paarden en de Queen weet er alles van. Dus ik probeerde wanhopig om vriendelijk te converseren, maar er kwam alleen maar nonsens uit.”

Helaas werd het nog erger. “Vervolgens kreeg ik een kopje thee. De Queen had op dat moment een erg intens gesprek met prins Philip over wat er op de sandwiches zat. Erg belangrijk: ‘Wat is dit? Wat zit hier op?’ De melk staat aan de andere kant van prins Philip, en ik wil graag melk in mijn thee. Maar mijn brein werkt totaal niet meer en ik kan me niet meer herinneren hoe ik prins Philip moet aanspreken. Ik bedoel, is het ‘sir’? Majesteit? Uwe hoogheid? Is het überhaupt onbeleefd om hem te vragen om de melk door te geven? Of moet ik het om een lakei vragen?” Mirren kon maar niet besluiten wat ze moest doen. “Uiteindelijk heb ik maar geen melk in mijn thee gedaan. Ik kwam er gewoon niet uit.”

Ondanks alles was het wel een fijne dag, geeft de actrice nog mee. “Het was een lesje in verlegenheid, maar ze waren wel erg leuk. Uiterst gracieus.”