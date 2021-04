Hele gezin van ex-Miss België Elena Castro Suarez besmet met corona: “Ik schrik ervan hoe ziek ik ben”

Volgens de voormalige Miss België raakte ze besmet via haar broer. “Die bracht het van zijn werk mee, waar acht op twaalf collega’s besmet zijn geraakt", vertelt ze in Gazet van Antwerpen. Ook haar ouders kregen corona, en dus zit heel de familie samen in quarantaine.

Elena zelf heeft behoorlijk last van de besmetting: “Ik ben echt wel serieus ziek: dit is veel erger dan een griepje”, klinkt het. “Mijn mama heeft ongeveer dezelfde symptomen: verkouden, hoesten, heel vermoeid, we kunnen de trap niet op of we zijn buiten adem. En we hebben allebei veel last aan de rug, alsof we daar links en rechts grote blauwe plekken hebben die heel gevoelig zijn. Heel raar.” En ze besluit: “Ik schrik er ook van hoe ziek ik ben, ik ben toch jong, in goede conditie?”