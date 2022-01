Heksen, oplichters en hitsige handelingen: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

TVVan een bloedstollende documentaire over een ordinaire oplichter, tot een poëtische film met ‘onze’ Matthias Schoenaerts in de rangen. Deze films en series zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz .

‘Billie vs Benjamin' - vanaf 17 januari

Wanneer een ‘linkse trut’ en een ‘rechtse lul’ elkaar tegen het lijf lopen op een vrijgezellen, springen de vonken al snel in het rond. Maar wanneer ze op elkaar verliefd worden, zorgt dat al snel voor problemen. Deze komische dramareeks, met Charlotte Timmers en Ward Kerremans in de hoofdrollen, won bij z'n wereldpremière op het International TV Series Festival in Berlijn al meteen goud en komt uit de koker van het prijswinnende productiehuis Shelter (‘Studio Tarara’, ‘Da’s liefde’, ‘Hoe zal ik het zeggen’).

Volledig scherm 'Billie vs Benjamin' © Streamz

‘A discovery of witches (S2)’ - vanaf 19 januari

De briljante historicus Diana Bishop (Teresa Palmer) doet onderzoek naar een verloren gewaand manuscript, genaamd Ashmole 782. Daarbij krijgt ze de hulp van de mysterieuze geneticus Matthew Clairmont (Matthew Goode). Maar kan ze hem vertrouwen? En wat met hun bijzondere afkomst? Diana is namelijk een heks, Matthew een vampier. Voor de liefhebbers van fantasy en romantiek. En extra pluspuntje voor wie niet alleen graag kijkt, maar ook leest: de reeks is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van Deborah Harkness.

Volledig scherm 'A discovery of witches' © rechten vrij

NETFLIX

‘The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman’ - vanaf 18/1

Netflix en crimi-documentaires, dat durft al wel eens een schot in de roos te zijn. Denk maar aan ‘Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer’ en ‘The Keepers’. Nu komt de streamingdienst met ‘The Puppet Master’, over oplichter Robert Hendy-Freegard. Ruim twee decennia lang deed die zich voor als een Britse spion en slaagde er zo in om verschillende mensen op te lichten voor bijna 1 miljoen pond.

Volledig scherm 'The Puppet Master: Hunting the ultimate conman' © Netflix

‘Too hot to handle (S3)’ - vanaf 19/1

Enkele wellustige singles, een exotische locatie en heel veel drank: het klinkt als het perfecte recept voor heel wat gerampetamp. Tenzij je meedoet aan ‘Too hot to handle' natuurlijk. Daarin moeten tien singles hun vakantie zien door te komen zonder kussen, zonder ongepaste aanrakingen en zonder seks, op zoek naar een échte connectie met elkaar. Als dat lukt, valt er een prijzenpot te verdienen. Die is dit jaar verdubbeld naar 200.000 dollar. Alleen is elke misstap ook een flinke stap duurder geworden ...

Volledig scherm 'Too hot to handle (s3)' © Netflix

DISNEY+

‘A hidden life’ - vanaf 21/1

Volledig scherm 'A Hidden Life' © Reiner Bajo

Deze poëtische film van Terrence Malick (‘The tree of life’) vertelt het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal van Franz Jägerstätter, die in Oostenrijk woont met zijn vrouw Fani. Hij weigert zich over te geven aan het gezag van nazi-Duitsland, en dat heeft verstrekkende gevolgen voor het gezin. Het scenario werd opgebouwd rond de brieven die Franz aan zijn vrouw schreef. In een van de bijrollen zie je trouwens onze landgenoot Matthias Schoenaerts als kapitein Herder.

‘The Revenant’ - vanaf 21 januari

‘The Revenant’ zal voor eeuwig te boek staan als de film waarvoor Leonardo DiCaprio éindelijk een Oscar won. En meer dan terecht, want Leonardo ging héél ver voor zijn rol als pelsjager Hugh Glass, wiens zoon vermoord wordt en die zelf voor dood wordt achtergelaten. De film van Alejandro G. Iñárritu won trouwens drie Oscars en drie Golden Globes.

Volledig scherm The Revenant © rechten vrij

LEES OOK: