Heisa nog niet voorbij: Michel Van den Brande financiert herdruk naaktkalender Tanja Dexters

25 januari 2018

20u19 0 Showbizz Pornokoning Dennis Black Magic en Michel uit 'The Sky Is The Limit' worden partners. Hun eerste wapenfeit: de herdruk van Vlaanderens meest legendarische naaktkalender

"Toen ik hoorde dat Dennis Black Magic dé naaktkalender van Tanja Dexters opnieuw gaat uitbrengen, moest ik hem een hart onder de riem kunnen steken", aldus Michel. "Het is dan ook inderdaad een veel gevraagd item. De herdruk zal zelfs een nog meer gewild collector's item worden, mits er slechts 2.000 exemplaren worden gedrukt."

"Publiekelijk steun krijgen van iemand als Michel Van de Brande doet me beseffen dat ik de juiste keuze heb gemaakt om de kalender opnieuw uit te brengen", zegt Dennis.

Hij wil ook alle misverstanden eens en voor altijd uit de wereld helpen. "Als enige rechthebbende van de beelden, ben ik niet verplicht Tanja of de fotograaf op voorhand te verwittigen bij een herdruk. Tanja heeft in 1999 alle rechten voor alle gebruik, inclusief portretrechten, aan mij overgedragen. Als Jan Verheyen beslist om 'Team Spirit' uit 2000 opnieuw uit te brengen op dvd, moet hij ook geen toestemming vragen aan Axel Daeseleire. Daarmee is de kous af, hoe hard het ook mag klinken: copyrights zijn nu eenmaal copyrights."