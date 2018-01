Heidi Van Tielens (verborgen) verleden als dancezangeres: “In de week op kot, in het weekend optreden in Spanje”

DBJ

22 januari 2018

15u27 0 Showbizz Qmusic-dj Heidi Van Tielen heeft er een carrière als dancezangeres opzitten. Als student klassieke talen studeerde ze in de week in Leuven en reisde ze in het weekend naar Spanje om er te gaan optreden. Niels William had zelfs plannen om met o.a. Heidi een soort 'nieuwe K3' te starten.

Je zou het ze niet nageven, maar in Heidi Van Tielen schuilt een dancekoningin. Aan de universiteit studeerde ze Latijn-Grieks, maar tijdens haar studies was ze ook zeer intensief bezig met het uitbouwen van een muziekcarrière. Heidi bracht in die jaren zelfs een dancesingle uit in Spanje. “Muziek is altijd de de rode draad geweest in alles wat in doe in mijn leven”, zegt Heidi in een interview op Radio 1. “Ik heb tussen mijn 17 en 18 jaar dan ook een muziekcarrière proberen uitbouwen.”

Ondanks veel audities is ze nooit écht doorgebroken. “Ik heb een aantal singles opgenomen en zo ben ik in een dancegroepje terechtgekomen. Ik zong nummers in Milk Inc.-stijl en we hebben toen ook een single uitgebracht in Spanje. Die kwam enkel daar uit omdat ik denk dat het smaakniveau daar ook net iets minder is." (lacht)

In België kwam de single niet uit. “Dat nummer had een heel grote ninetiesfeel en daar werkte dat nog", aldus Heidi. "In de week zat ik dus te studeren op kot en in de weekends ging ik in Spanje optreden. Daar heb ik heel gekke dingen gezien. Ik speelde in danstempels voor twee- drieduizend man met botsauto’s en achtbanen. Ik kleedde me daar om tussen dwergen die later ook als act op het podium verschenen. Een heel bizarre periode, maar ook heel leuk.”

Dood einde

“Ik heb nadien ook nog in een groepje gezeten dat de opvolger van K3 zou worden, maar dat is op het laatste moment afgesprongen.” Net als bij K3 waren daar ook Niels William en Miguel Wiels bij betrokken, maar het spoor had een dood einde. “De kans dat zoiets lukt is natuurlijk kleiner dan dat het mislukt. Het had ook te maken met het feit dat Niels William K3 had verkocht en in Zuid-Afrika is gaan wonen. Als de manager verhuist naar de andere kant van de wereld is het iets moeilijker om zaken te doen.” Gelukkig voor Heidi kan ze nu nog bij Qmusic af en toe haar muzikaal ei kwijt.