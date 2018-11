Heidi Van Tielen zorgt één dag voor te vroeg geboren baby’s KD

20 november 2018

13u45

Bron: Qmusic 1 Showbizz ‘Heidi @ Interim’, het radiosegment waarbij Qmusic-dj Heidi Van Tielen (33) het beroep van een luisteraar uitoefent, kende vandaag veel ontroering. De radiostem liep een dag mee op de afdeling Neonatologie in het UZ Brussel.

Dat deed ze niet zomaar, want op zaterdag 17 november was het Wereld Prematurendag. Samen met luisteraar Febe mocht Heidi enkele te vroeg geboren kindjes en zieke pasgeboren baby’s de beste zorg geven. Heidi bracht er vanmorgen live verslag van uit in de ochtendshow van Qmusic: “Ik mag hen de beste zorgen proberen toe te dienen van de hele, hele wereld. Echt waar. Daar ga ik me zo hard in smijten.”

Tijdens het gesprek met Heidi kwam er bij Sam en Wim en pakkende sms binnen van Stéphanie: “Liefste Heidi. Vandaag ben je op een voor ons heel speciale, maar ook moeilijke plek. De eerste bedjes van onze meisjes Noa, Fenna en Fae waren daar. We hebben er mooie, maar ook heel triestige tijden beleefd. We kwamen met twee superdametjes naar huis, maar moesten Noa afgeven. Het team heeft ons daar heel goed begeleid. En mede dankzij hen schreven we Meneer Konijn in voor zijn wereldreis. Denk je even aan Noa als je daar bent?” Toenmalige Qmusic-presentatoren Sven Ornelis en Kürt Rogiers stuurden Meneer Konijn, de knuffel van Noa, in 2012 op wereldreis ten voordele van vzw Kindergeluk.