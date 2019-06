Heidi Van Tielen verklapt het geslacht van haar kindje DBJ

08 juni 2019

07u58 0 Showbizz In oktober bevalt Heidi van Tielen (33) van haar eerste kindje. Voor ze eind deze maand stopt als radio-dj bij Qmusic verklapte ze toch nog het geslacht van haar eerste spruit, dat wordt namelijk een jongetje.

“Net als bij mijn zus Erika”, vertelt Heidi. Zaterdag 29 juni wordt haar laatste dag als presentatrice bij Qmusic. “Toch een bijzonder gevoel”, vertelt ze. “Ik heb jarenlang met Wim Oosterlinck en Sam De Bruyn samengewerkt in onze ochtendshow, en ben benieuwd hoe zij mijn vertrek gaan invullen. Ik ben niet jaloers om mijn opvolgster, het was mijn eigen keuze om ermee te kappen. Maar na elf jaar voelt dit als afscheid nemen van een goed lief.” En hierna? “Voorlopig is radio een afgesloten hoofdstuk, maar ik sluit niks uit. Ik zie dit als het begin van iets nieuws.”