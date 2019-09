Exclusief voor abonnees Heidi Lenaerts is reumapatiënt: “Chronische pijn is onzichtbaar, maar ik voel het wel” VVDW

22 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Vlak voor de zomer zetten Klara-presentatrice Heidi Lenaerts (44) en haar gezin een grote stap: ze verhuisden van de groene rand van Brussel naar Oostende. Als reumapatiënt weet ze als geen ander dat ze niet moet wachten om haar dromen waar te maken.

Heidi bracht haar jeugd door in Beringen, maar voor haar job bij Studio Brussel verhuisde ze naar Brussel. Afgelopen zomer nam ze opnieuw een drastische beslissing en ging ze met haar gezin in Oostende wonen, in de Belle Epoquewijk achter het Thermae Palace Hotel. “Mijn ouders vinden dat ver, maar het is een beetje hun eigen schuld”, lacht Heidi. “We gingen vroeger altijd aan zee op vakantie, toen is wellicht mijn liefde voor de Belgische kust ontstaan. En de voorbije jaren trokken we met ons gezin elke schoolvakantie naar Oostende, waar mijn schoonouders een appartement hebben. We kenden de stad dus al goed voor we de stap waagden.”

Het was voor jullie dus geen zware beslissing?

“Nee, Ronald en ik zijn stadsmensen, maar hier kan je zowel genieten van de drukte als van de rust. Omdat de zee nooit ver weg is, voel ik me nooit opgesloten, wat je in een stad als Brussel wel hebt. Bij de vroeggeboorte van onze dochter Lily Rose had ik al zoiets van: je moet doen in het leven wat je graag doet, je weet nooit wat er gebeurt. Toen ik reuma kreeg, werd dat gevoel alleen maar versterkt. En toen onlangs Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht veel te jong overleed, wist ik het helemaal zeker: het is goed dat we onze dromen nu najagen. We moeten niet wachten tot ons pensioen.”

