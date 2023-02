Heidi Klum en Tom Kaulitz vieren vierde huwelijksverjaardag mét pikante foto op Instagram

Showbits "Onder de 21 of niet sexy genoeg gekleed? Geen toegang” Joyce De Troch over de terugkeer van Zillion 'Zundays’

Na twee uitverkochte Zillion parties in Flanders Expo en het Antwerps Sportpaleis, duikt Zillion vanaf donderdagnacht opnieuw een club in. Deze keer is discotheek Versuz in Hasselt aan de beurt. Op donderdag, vrijdag en zaterdag schakelt de club volledig over naar een nostalgische Zillion-modus en op zondag gaan ze nog net iets verder. Dan haalt Zillion-baas Frank Verstraeten zijn erotisch partyconcept ‘Zundays’ namelijk van onder het stof. Maar hoe hard zal die gelijken op de beruchte feestjes van vroeger? Showbits-reporter Jarne vraagt het aan Joyce De Troch. Zij maakte de originele ‘Zundays’ mee vanop de eerste rij en verzorgt nu de VIP-zone voor Frank. Voor de ‘Zundays’ zondag zijn nog steeds tickets te verkrijgen. Bekijk het in een nieuwe Showbits.