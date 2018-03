Heidi Klum (44) gaat topless voor allereerste Maxim-cover EDA

31 maart 2018

09u43 0 Showbizz Ze mag dan al een poosje met pensioen zijn als Victoria's Secret Angel, Heidi Klum blijft bewijzen dat leeftijd niet meer dan een cijfer is. Op haar 44ste heeft de moeder van vier haar eerste topless covershoot voor Maxim beet en daar valt niets anders dan 'wauw' op te zeggen.

Het 44-jarige supermodel ging volledig topless voor het mei-juninummer van het magazine. Een primeur. Ondanks Klum in haar carrière zowat elke mogelijke cover van elk mogelijk magazine sierde.

In de shoot houdt Klum het stijlvol met wat strategisch geplaatste haarlokken en krijgen we vooral haar sterk afgelijnde fysiek te zien.

The 44-year-old German supermodel turned mogul, @HeidiKlum looks more gorgeous than ever in these exclusive photos.https://t.co/Y7ZQswqyZ5 Maxim(@ MaximMag) link

Over die fysiek licht Klum overigens een tipje van de sluier. Zo doet ze aan hardlopen, "maar niet super snel en ook niet super ver. Het gaat er gewoon om dat ik het doe." Daarnaast stapt ze ook regelmatig op de tredmolen met enkelgewichten en doet ze 'butt lifts' om ook de binnenkant van haar dijen te verstevigen.

Al is volgens Klum het belangrijkste wat je moet bezitten om 'in shape' te blijven: 'zelfzekerheid'. "Confidence is sexy. Er is iets heel aantrekkelijks aan een persoon die gewoon goed in z'n vel zit en comfortabel is met zichzelf. Het is iets waar we allemaal naar zouden moeten streven."

Heidi, die vier kinderen heeft (Leni 13, Henry 12, Johan 11 en Lou 8) bekende toch dat ze ongerust is over ouder worden en de gevolgen daarvan. "Mijn neus zou groeien als ik zou zeggen dat ik me niet onder druk gezet voel door ouder worden. Ik word er continu op gewezen en over aangesproken."

Recent kreeg Klum de wind van voren nadat velen van mening waren dat ze op haar 44ste te oud is om nog haar eigen lingeriemerk te showen.

Heidi Klum Goes Topless for her First Maxim Cover at 44 https://t.co/eQTVuP4hap pic.twitter.com/keWRdPdbjj Daniel Joseph Victor(@ Daniboy_CFC) link

"Ik ben een publiek figuur en daardoor krijg ik vaak de wind van voren. Ik kan naar foto's van mezelf kijken toen ik 24 was en natuurlijk zie ik er nu anders uit, 20 jaar en 4 kinderen later, maar opnieuw, het gaat erom dat je je comfortabel voelt met jezelf en met wat je ziet in de spiegel. Ik probeer me niet vast te klampen aan het verleden en ben niet op zoek naar de fontein van de eeuwige jeugd. We worden allemaal ouder dus ik probeer dat te omarmen maar niet zonder een klein beetje weerwerk."

"Ik denk altijd dat er veel vrouwen zijn van mijn leeftijd en zelfs 50, 60, 70 die onnodig een houdbaarheidsdatum krijgen opgekleefd. Mogen wij ons niet meer sexy voelen, dan?"

Haar nieuwe vriend kan alvast bevestigen van wel. Heidi heeft sinds kort een relatie met de 28-jarige "Tokio Hotel" zanger Tom Kaulitz.