Heftruckchauffeur Marianne Haeck wint ‘1 jaar gratis’: “Ik kan het amper vatten” CD/DBJ

28 maart 2020

22u00 0 TV Marianne Haeck, de heftruckchauffeur bij Volvo Cars, heeft de één-quiz ‘1 jaar gratis’ gewonnen. Ze haalde het in de laatste aflevering van Maty, Iben en Sara. Marianne krijgt 71.000 euro op haar rekening overgeschreven, het nettojaarloon van de meest verdienende kandidaat.

“Toen Thomas (Vanderveken, de presentator, red.) mij uitriep tot winnaar, kon ik het amper vatten”, reageert de 61-jarige Marianne. “Hartverwarmend, hoe hard het publiek en mijn medekandidaten applaudisseerden voor mij. Ik hoopte vooral dat ik er niet al in de eerste aflevering uit zou liggen. En daar ben ik ruimschoots in geslaagd. (lacht) ”

Marianne heeft een concreet plan met het geld. “Zoals de kijkers al in het programma konden zien, ben ik zot van orchideeën. Ik heb thuis een serre met honderden exemplaren en ik zou graag eens naar Ecuador reizen om er de orchideeën in open natuur te bewonderen. Dat zal normaal iets voor volgend jaar oktober zijn. De rest van het geld zet ik opzij voor mijn oude dag. Een appeltje voor de dorst kan ik zeker gebruiken.”

Pensioen van 540 euro

Marianne liet eerder al verstaan dat ze niet op een breed pensioen kan rekenen. “Ik werk al sinds mijn veertiende werk, al 47 jaar dus, maar de overheid aanvaardt een groot deel van mijn loopbaan niet”, zei ze daar eerder over. “Ik was meer dan dertig jaar ingeschreven als meewerkende echtgenote, en die tellen blijkbaar niet mee als werkende jaren. Ik kan daardoor van geen énkel privilege genieten. Voor mij geen viervijfde- job, tijdskrediet of een ­landingsbaan. Mijn pensioen zal heel magertjes zijn. Ik heb het berekend: werk ik tot mijn 65ste, dan zal ik het moeten rooien met ­amper 540 euro per maand.”