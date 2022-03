Heftige emoties voor Nathalie Meskens in ‘Paradijs Zoekt Personeel’: “Ik weet hoe erg het is als je droom afgenomen wordt”

Op het exotische eiland Zanzibar strijden zes koppels in ‘Paradijs Zoekt Personeel’ om een droomjob: het winnende duo mag een jaar het luxeresort Zanziblue uitbaten. “Die Nathalie is met dit programma met haar gat in de boter gevallen”, horen we u al denken. “Ik heb VTM nochtans niets moeten betalen”, zegt ze lachend. “Maar ik snap wat je bedoelt. Ik logeerde vlak bij het resort waar we opnamen. Op ’n ochtend stapte ik bij de opgaande zon over het witte zandstrand naar de Zanziblue en dacht: ‘Wow, ik wandel gewoon naar mijn werk. Ik moet niet in de auto zitten, me ergerend aan regen en files. Dit moet je koesteren, Nathalie!’ Een bijzonder moment. Maar het was niet al rozengeur en maneschijn...”