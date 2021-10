Heetgebakerd, temperamentvol en een nachtmerrie om mee te werken: dit is acteur Alec Baldwin

Alec Baldwin was in de Amerikaanse staat New Mexico voor de opnames van zijn nieuwste film ‘Rust’, een verhaal over een 13-jarige jongen die op de vlucht slaat met zijn vervreemde grootvader nadat hij per ongeluk een plaatselijke veeboer heeft vermoord. Pijnlijk accuraat want zo ging het tijdens de opnames ook mis: de hoofdrolspeler schoot per ongeluk de beeldregisseur Halyne Hutchins (42) neer met een neppistool. Hoe het ongeluk net is kunnen gebeuren wordt momenteel nog verder onderzocht.