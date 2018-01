Heet van de naald – de hotline van de MIA’s Jolien Boeckx

30 januari 2018

22u00 0 Showbizz Op de Music Industry Awards komt ieder jaar het kruim van de Belgische muziekwereld samen. Een ideale gelegenheid dus om eens te polsen naar de heetste nieuwtjes uit de business. Een overzicht.

-Felix De Laet van Lost Frequencies brengt binnen dit en twee maanden een eigen kledingcollectie uit. “Van T-shirts tot sweaters. En dat allemaal in samenwerking met Bellerose, én met de hulp van mijn familie”, zei Felix gisteren. “Het T-shirt dat ik nu draag is alvast een voorsmaakje (lacht).” Speciaal voor de MIA’s was hij nog eens in ons land, maar vanaf het weekend weer weg. “Ik ga naar Frankrijk, Duitsland en Engeland om op te treden. Nadien vertrek ik op Amerikaanse tournee.”

-Laura Tesoro is voorbije dagen muzikale inspiratie gaan opdoen in Stockholm. “Ik heb daar veel nieuwe mensen leren kennen. Heel interessant voor mijn nieuwe muziek, die eraan gaat komen.” Ondertussen traint ze voor Boxing Stars. “De opnames beginnen volgende maand. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik vind het wel superleuk. En tot nu toe heb ik nog geen blauwe plekken (lacht).” Én in april gaat ze opnieuw 'Belgium’s Got Talent' presenteren.

-Milo Meskens brengt eind maart zijn eerste album uit. “Eentje met tien nummers, waarop een verrassing zal staan. Geen metal of zo, maar iets in een andere sfeer dan New Beginning en Twenty One…”, triggert hij. Volgende maand lost hij al een nieuwe single. “Ik ben echt heel hard aan het werken momenteel en zit niet anders dan in de studio. Ik ben heel benieuwd wat de mensen van het resultaat gaan vinden. Zelf ben ik héél selectief. Uit dertig nummers die ik schrijf, komt slechts één goed.”

-Ook Slongs Dievanongs komt binnen dit en twee maanden nog eens met een nieuwe single. “En in het najaar een nieuw album. Heel spannend!”

-Gers Pardoel heeft televisieplannen… “Steracteur Sterartiest en Liefde Voor Muziek vond ik allebei superleuk. En dat krijgt nu een staartje, ja. Ik kan er alleen nog niks over vertellen, helaas. Wel dat de mensen mij meer richting het najaar op tv zullen zien”, zei hij. Benieuwd.

-Steracteur Sterartiest krijgt ook voor Familie-actrice Bab Buelens een staartje. “Ik ben met iets muzikaals bezig en toon het resultaat binnenkort aan iedereen. Het zal klein en kort zijn, maar wel heel fijn. Later meer”, aldus Bab.

-Bouba, de wederhelft van Danira, begint volgende maand met een eigen project op Studio Brussel. “Ik ben volop aan het oefenen om het los te laten op de radio.” De festivals voor de radiozender laat hij deze zomer voor wat het is. “Ik ga wel gaan, maar om te genieten met mijn maten.”

-Isabelle A heeft al plannen voor dit én volgend jaar. “Richting de zomer komt mijn nieuwe plaat uit. Het zal net zoals 'Liefde Voor Muziek' heel verschillend zijn. Ik hou van de combinatie Nederlands, Frans en af en toe een beetje Engels”, zegt ze. “En in 2019 ga ik op tournee langs de Vlaamse culturele centra. Die speciale tour ben ik volop aan het voorbereiden al. Het is fantastisch allemaal. Nu ook, deze nominatie voor een MIA: da’s geleden van bij het begin, misschien wel tien jaar geleden!”

-Bazart zit elke dag in de studio om een tweede album te maken. “In september moet dat uitkomen, dus het is serieus doorwerken nu”, klinkt het bij de mannen. “Wij hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Maar we blijven doorgaan om te bewijzen dat we dit allemaal waard zijn.”

-De Romeo’s vieren dit jaar hun 15de verjaardag. Naast hun drie verjaardagsconcerten en een nieuw album, dat voor de zomer uitkomt, komen ze ook met iets nieuws in frituurland… Na hun De Romeo’s Frikandel XXL, komt? “Iets!”, lachen Davy Gilles en Chris Van Tongelen. Gunther zat gisteren ziek thuis. “We zijn deze week gaan onderhandelen met snackfabrikant Van Reusel.”