Heet, heter, heetst. Tomorrowland deelt gratis watermeloen uit DBJ

26 juli 2019

13u47 0 Showbizz 33 graden is het vandaag op de site van van Tomorrowland en dus veel te warm om zonder verfrissing een stevig feestje te kunnen bouwen. De organisatie voorziet een actie om de hitte draaglijker te maken.

Er is maar een ding dat je te doen staat tijdens een hittegolf en dat is water drinken. Om de festivalgangers tegemoet te komen, deelt de organisatie van Tomorrowland gratis watermeloen uit. “Blijf gehydrateerd”, is de boodschap die te lezen staat op de kraampjes waar de watermeloen te verkrijgen is. Vandaag is het de laatste extreem warme dag in ons land. Morgen en overmorgen zakken de temperaturen in de Schorre naar respectievelijk 24 en 21 graden Celsius. Er zouden ook buien voorspeld zijn.