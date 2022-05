Heerlijke kitsch of gewoon een steengoed nummer: tien om te zien op het Songfestival vanavond

Roemenië: WRS - Llámame

Nadat Roemenië ons in 2013 met Cezar een dubstepvampier schonk - geen grap -, brengt het land voor deze editie WRS in stelling. Zanger Andrei ziet eruit alsof hij flink wat heimwee heeft naar de jaren tachtig, maar heeft met ‘Llámame’ een bijzonder aanstekelijke song bij. Het zou ons verbazen dat hij wint, maar een hit heeft ie sowieso. ‘Hola mi bébé be!’

Portugal: MARO - Saudade, saudade

Vorig jaar stuurde Portugal The Black Mamba naar Rotterdam, met het bloedmooie ‘Love Is On My Side’. En ook dit jaar brengt het land dankzij MARO - de artiestennaam van Mariana Secca - alweer een straffe song. MARO brengt in ‘Saudade, saudade’ een betoverende mix van Portugees en Engels. Nelly Furtado, eat your heart out!

Finland: The Rasmus - Jezebel

Lang geleden, toen we nog jong en onbezonnen waren, brulden wij luidkeels mee met all things alternative. The Rasmus had toen ook een joekel van een hit met ‘In The Shadows’. Hun Songfestivalnummer ‘Jezebel’ haalt dat niveau niet, maar ‘t is desalniettemin drie minuten genieten van zanger Lauri Johannes Ylönen en z’n pluimen. Die is hij - twintig jaar na datum - nog steeds niet verloren.

Frankrijk: Alvan & Ahez - Fulenn

De Oekraïense band Go_A zorgde vorig jaar voor dé verrassing op het Songfestival. Hun nummer ‘Shum’ riep associaties op met een undergroundrave in Tsjernobyl, en kreeg in de perszaal zelfs de meest stijve journalisten aan het dansen. De Franse inzending Alvan & Ahez wil dat succes nu dupliceren. Met de studioversie van ‘Fulenn’ was dat perfect mogelijk, maar het Songfestival is nog steeds live. En daar laten ze het helaas ietwat afweten...

Spanje: Chanel - SloMo

Na jaren waarin Spanje het niet goed deed op het Songfestival - nee Blas Cantó, we hebben je die miskleun van vorig jaar nog steeds niet vergeven - heeft het land met ‘SloMo’ eindelijk een straffe inzending beet. Chanel zingt en kronkelt over het podium alsof ze het zusje van Camila Cabello, Rosalía én Shakira is. Me encanta!

Nederland: S10 - De Diepte

Wij zijn doorgaans geen fan van ballades, maar die van de Nederlandse inzending S10 grijpt ons toch naar de keel. Fantastische zangeres, die terecht een plekje in de finale scoorde.

Oekraïne: Kalush Orchestra - Stefania

Volgens de bookmakers afgetekend de winnaar: Kalush Orchestra en hun song ‘Stefania’. Een ode aan de mama van frontman Oleh Psiuk, maar - sinds de Russische invasie in Oekraine - zoveel meer dan dat. Al blijft dit, los van de immense gunfactor, ook gewoon een straffe song.

België: Jérémie Makiese - Miss You

Het enige R&B-nummer dat deze finale rijk is, en tis begot de Belgische inzending. Zingende keeper Jérémie Makiese ziet het als z’n missie om België trots te maken met z’n vertolking van ‘Miss You’. Als er één moment is om een lichte opstoot van chauvinisme te voelen, is het vanavond wel.

Moldavië: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - ‘Trenuleţul’

Onze persoonlijke favoriet: de Moldavische folkpunk van Zdob și Zdub, een groep die al twee keer eerder deelnam aan het Songfestival. Toen brachten ze achtereenvolgens een hippe oma en een elfje op een eenwieler mee, nu zorgen de Advahov Brothers voor extra cachet. In hun thuisland beroemde muzikanten, al lijkt de accordeonist niet helemaal te beseffen waar hij precies is belandt. Geheid een hit na het songfestival.

Australië: Sheldon Riley - Not The Same

Australië doet sinds 2015 mee aan het Songfestival, en wist - met uitzondering van vorig jaar - zich steeds te kwalificeren voor de finale. Volgens ons omdat de Aussies de juiste mix tussen kunst en kitsch kennen. Getuige daarvan: Sheldon Riley, de inzending van dit jaar. Gekleed in een imposante witte outfit én met gezichtsmasker, maar eveneens behept met een van de strafste stemmen uit deze competitie.

LEES OOK