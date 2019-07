Heerlijke gerechtjes in een exclusief decor: dit is de meest romantische plek op Tomorrowland DBJ

27 juli 2019

18u08 0 Showbizz Een driegangenmenu met bijhorende wijntjes en een verbluffend uitzicht op de mainstage van Tomorrowland. Je zou zeggen dat het enkel voor de happy few is weggelegd, maar dat blijkt mee te vallen. Voor 37 € krijg je er vijf hapjes, een hoofdgerecht en een dessert.

De Nederlander Thijs Meliefste is dit jaar de chef in een van Tomorrowlands meest exclusieve plekjes. Een van de exclusiefste, maar ook een van de meest hectische. Per dag draait het team van Meliefste maar liefst 1000 couverts, in één langgerekte shift van 13u30 tot 22u15. De gasten, die enkele weken voor het festival een plaatsje moesten reserveren, kunnen er wel niet oneindig vertoeven. Voor elke tafel is een tijdspanne van 75 minuten voorzien. Je betaalt 37 euro voor vijf hapjes, een hoofdgerecht en een dessert. Voor glas wijn betaal je 4 pearls (6,40€), voor een liter 5 pearls (7€).

Voor Thijs Meliefste - wiens zaak ‘Meliefste’ in Zeeland door restaurantgids Michelin wordt omschreven een van ‘goede standing’ - zijn de twee weekends Tomorrowland stevig werken. “Ik doe dit eigenlijk in mijn vakantie”, zegt hij. “Maar Tomorrowland is wel iets waar je wil bijzijn. Na de shift zetten we vaak met de ploeg nog een stapje op het terrein en dan is het de volgende dag weer om 9u aan het werk. Laten we zeggen dat ik na het eerste weekend blij was dat ik eindelijk in mijn bed lag (lacht)”.