Heel wat steunbetuigingen bij het afscheid Marc Van Eeghem

12u38 441 Jan Aelberts Ann Miller en Filip Peeters. Showbizz In de Antwerpse Bourlaschouwburg wordt vandaag afscheid genomen van acteur Marc Van Eeghem, die vorige week overleed ten gevolge van prostaatkanker. Heel wat bevriende acteurs kwamen hun steun betuigen.

Collega's van Van Eeghem namen voor een keer plaats in de rode fluwelen zeteltjes. Op de bühne stond een sobere houten kist en een groot portret van Marc. "Zoals hij het wilde," vertelt artistiek directeur van het Toneelhuis en regisseur Guy Cassiers. "Marc wilde het erg sober houden en heeft alles geregeld. Daar moeten wij respect voor hebben."

Marc Van Eeghem overleed na een strijd van zeven jaar tegen kanker. Onder meer Warre Borgmans had lovende woorden voor de acteur. "Marc was een ongelofelijk collegiaal iemand. Als je met hem sprak, dan wist je dat hij luisterde naar jou. Kwam je hem weken later opnieuw tegen, dan wist hij meteen waarover we hadden gesproken. Marc had geen geheime agenda. Hij had zijn ruwe kantjes, maar wie heeft dat niet? Het is erg jammer. Waarom hij? Het is zonde dat zo een acteur nu al moet gaan. Hij vertelde me nog dat hij nog ongelofelijk veel plannen had. Zonde."

