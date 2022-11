Heel wat grote namen bedanken vriendelijk voor Eurosong: “Niet het goede moment of te druk”

Showbits Camille-ma­nia stopt niet, al 30.000 mensen bezoeken digitale wereld: “Ik loop er zelf ook vaak rond”

Het gaat bijzonder hard voor Camille (21). Afgelopen weekend stond ze liefst vijf keer in een uitverkochte Lotto Arena en nu is er ook haar eigen kledinglijn. De zangeres is altijd heel erg bezig met haar look en dat vertaalt zich nu ook een collectie. Om de kleding te promoten, is zelfs een hele virtuele wereld gecreëerd rond Camille, waarin de fans kunnen rondwandelen. Ze is daar ook zelf af en toe te spotten en hoe je haar avatar herkent, verklapt ze in een nieuwe Showbits.

