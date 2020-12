Heel wat BV’s trekken op vakantie naar Dubai: “Veel veiliger dan thuis”

Showbizz Wout Bru en Natassia stellen hun dochter voor: “Ze is al goed gerecupe­reerd, na twee weken was haar buik weg”

31 juli Een maand geleden verwelkomden chef-kok Wout Bru (51) en ‘Expeditie Robinson’-deelneemster Natassia Van Kerkvoorde (28) hun dochter Aimée. Voor Wout is het zijn derde kind, maar hij is er niet minder in de wolken om. “Ik had het nooit verwacht, maar ik ben nu al heel erg gehecht aan Aimée”, vertelt hij in ‘Story’. Het koppel reflecteert over hun eerste weken als kersverse ouders, de relatie met Wouts kinderen en een eventueel huwelijk. “Ik heb haar wel heel duidelijk gemaakt dat ik nog steeds af en toe met mijn kameraden een pint wil gaan drinken.”