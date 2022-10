Heeft Rachel Hazes haar zoon André op straat gezet? “Hij moet hulp zoeken voor zijn gedrag”

BV “Dankzij mij is hij 28 jaar geworden”: André Hazes’ ex-vrien­din Sarah van Soelen over haar afwezig­heid in docuserie

Sarah van Soelen (26), de ex-vriendin van André Hazes (28), speelt op eigen verzoek geen grote rol in Hazes’ veelbekeken documentaire ‘Crossroads’. Maar ondanks dat ze zelf niet in beeld wou komen, laat André ook weinig over haar los. Dat is iets wat Sarah wel dwarszit. In de Nederlandse ‘Story’ vertelt ze dan ook haar kant verhaal aan de fans. “Ik regelde dat André naar de kliniek kon.”

27 oktober