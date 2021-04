Heeft Maxime Meiland per ongeluk het geslacht van haar tweede kindje verklapt?

Midden maart maakten Maxime en haar vriend Leroy bekend op Instagram dat ze een kindje verwachten. “Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij een stoeltje bij”, schrijven de twee bij een video, waarin Leroy, Maxime en haar dochtertje Claire, die ze kreeg in een eerdere relatie, in de tuin zitten. Na het eerste shot van de drie gaat de camera omhoog en weer omlaag, waarna er een extra stoel naast het trio staat. Daaraan hangen roze en blauwe ballonnen. Nu verklapt de dochter van Martien Meiland dat ze hun huis hoogstwaarschijnlijk met roze ballonnen zullen versieren. “Ik heb moeite met het uitkiezen van een meisjesnaam”, vertelt ze tegen Shownieuws. Hoe lang Maxime al zwanger is en wanneer ze is uitgerekend, is niet duidelijk.