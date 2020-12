Heeft ‘Love Island’-winnaar Denzel een relatie met zangeres Famke Louise? “Ze brachten de kerstperiode samen door”

Famke deelde op haar Instagram-pagina een foto van Denzel in haar versierde woonkamer mét jacuzzi in het midden. Wat later plaatste het ‘Love Island’-gezicht in z’n Stories een kiekje van dezelfde living en het hondje van de Nederlandse zangeres. Volgens de volgers van de twee is het dan ook overduidelijk dat de twee aan het daten zijn. Denzel en Famke brachten tweede kerstdag trouwens samen door met de Nederlandse influencer Vonneke Bonneke en haar vriend. Die schreef op Instagram dat ze op ‘double date’ was, wat de vermoedens van een romance tussen Denzel en Famke alleen maar lijken te bevestigen.

Denzel nam in 2019 deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en vond toen de liefde bij Aleksandra Jakobczyk (25). De twee wonnen de show, maar maakten in oktober van dit jaar bekend dat ze een punt zetten achter hun relatie. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet samen passen, maar er is geen sprake van ruzie”, klonk het op sociale media. Ook Famke Louise is sinds kort opnieuw single. De Nederlandse zangeres kwam de laatste maanden vooral in de media door haar deelname aan de #ikdoenietmeermee-actie, waarmee ze de coronamaatregelen in twijfel trok. Enkele dagen later kwam ze echter al terug op haar woorden.