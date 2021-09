Heeft Kanye West Kim Kardashian bedrogen?

Bekijk ook: Wordt Kanye West gek of is hij geniaal?

Maar Kanye zelf lijkt nu te suggereren dat er al veel langer problemen waren tussen de twee. Dat zingt hij in ‘Hurricane', een nummer van z'n nieuwe plaat ‘Donda’. Daarin rapt hij: ‘Here I go actin’ too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / It’s a lot to digest when your life always movin’. Met die woorden lijkt Kanye te suggereren dat hij na de geboorte van hun eerste twee kinderen een affaire had met een andere vrouw. En hij rapte ook: “Een huis van zestig miljoen dollar, maar ik ging er nooit naartoe." Die affaire zou wel niet tot een definitieve breuk geleid hebben, want het koppel kreeg nadien nog twee kinderen.