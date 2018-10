Heeft Kamal Kharmach de strijd tegen de kilo’s opgegeven? IDR

24 oktober 2018

09u47 0 Showbizz Dat Kamal Kharmach (27) het moeilijk heeft om een gezond gewicht aan te houden, is een publiek geheim. De komiek viel ooit meer dan 130 kilo af, maar recent opnieuw flink wat kilo’s bij. Wilde Kamal daar in eerste instantie nog iets aan doen, dan lijkt hij dat plan ondertussen opgegeven te hebben. Een grappig bedoelde post op Instagram lijkt alvast in die richting te wijzen. ‘Ik ga mijn vet laten waar het is’, klinkt het droog.

Kamal postte op z’n instagrampagina een screenshot van een sms'je dat hij ontving van fitnessketen Basic Fit: ‘Hallo Kamal, met Wim, je personal coach bij Basic Fit. We hebben jou al een tijdje niet meer gezien. Geen zin om terug wat vet te komen wegwerken? Groetjes!’ Onder dat sms’je is ook het antwoord van Kamal te lezen. ‘Hey Wim. Dank je voor je bezorgdheid. Ik heb goed nagedacht en besloten om dat vet te laten waar het is. Toch bedankt.’ Het leverde hem alvast een ‘vuistje’ op van Sven De Ridder, al zijn er ook heel wat minder begripvolle reacties. ‘Wat is het nut van eerst kei veel af te vallen en dan gewoon terug dik te worden?’, klinkt het bijvoorbeeld.

Moeilijke strijd tegen de kilo’s

Een vraag die misschien grof lijkt, maar waar weliswaar een grond van waarheid in schuilt als je Kamal een beetje volgt. Toen hij in 2015 deelnam aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, zag de komiek er immers heel anders uit. Kamal woog op een bepaald moment meer dan 200 kilo, maar was op het ogenblik van z’n deelname aan het programma meer dan 130 kilo kwijtgespeeld dankzij een maagoperatie. Kharmach won niet, maar hij werd wel een BV. Niet alleen z’n gevatte opmerkingen bleken een schot in de roos, ook z’n gewichtsverlies werd positief onthaald.

Maar Kamal maakte er nooit een geheim van dat hij het moeilijk had om z’n gewicht - waar hij zo trots op was - onder controle te houden. Afgelopen zomer gaf Kamal tijdens een uitzending van het ‘Radio 2'-programma Plage Préférée ook eerlijk toe dat het pijltje op de weegschaal opnieuw de

verkeerde kant opging. “In een halfjaar tijd is er opnieuw 30 kilo

bijgekomen”, klonk het. “Ik ben een echte emo-eter. Maar ik ga nu naar een

psycholoog om dat te leren plaatsen.”

Al lijkt Kamal - die sinds een tijdje met Donutello ook z’n eigen donutketen heeft - daar niet echt resultaat mee te boeken. Toen hij begin oktober te gast was in het VTM-programma ‘Beste Kijkers’, was zijn gewichtstoename meermaals voer voor een grap. “In deze ronde stel ik de vraag die de sprekende weegschaal van Kamal

zich elke dag stelt: ‘Hoe loopt dit af?’”, zei Nathalie Meskens. Ruth

Beeckmans hield het dan weer op: “De donutzaak van Kamal? Ik denk dat

hij er vaak zelf in staat...”