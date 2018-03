Heeft deze Amerikaanse superster het nummer van Ian Thomas gejat? EDA

31 maart 2018

16u52 0 Showbizz Ian Thomas verslikte zich deze ochtend in zijn vegan ontbijtgranen. De Vlaamse zanger die de afgelopen jaren in de States hard timmerde aan een internationale muziekcarrière, ontdekte dat het nieuwste nummer van superster Tinashe wel opvallend veel gelijkenissen vertoont met één van zijn liedjes.

In juli 2017 lanceerde Ian Thomas het nummer 'Go Wild'. Een frisse zomersingle waarvoor Ian zelf in zijn pen was gekropen. Uiteindelijk moest het nummer een beetje onderdoen aan zijn andere single 'Molly' en kreeg het daardoor een stuk minder air play.

Sinds gisteren haalt het nummer echter volop de radiogolven, maar dan wel in de versie van de Amerikaanse zangeres Tinashe bekend van de hits '2 On' en 'All Hands On Deck'. Haar nieuwste worp 'Me So Bad' met Ty Dolla $ign en French Montana werd op YouTube inmiddels al meer dan een miljoen keer beluisterd.

Machteloos

"Ian heeft mij gebeld en zei dat ik 'hier' eens naar moest luisteren", reageert manager Peter Muls vanuit Los Angeles. "Ik was net zo verbaasd als Ian. Het is vooral een gevoel van machteloosheid."

Toch blijft Team Thomas niet bij de pakken zitten. Muls contacteerde intussen een Amerikaans advocatenkantoor en wacht verdere stappen af.

Of het misschien ook goed nieuws kan betekenen, dat een Amerikaanse ster -al dan niet moedwillig- één van Ian's tunes stal? "Dat weet ik eerlijk gezegd niet", zegt Muls. "Daarover kan ik voorlopig geen uitspraken doen. Tijd en advocaat zal het uitwijzen."

Is hier volgens jou sprake van plagiaat? Oordeel zelf.