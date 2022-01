Heeft de prille relatie van André Hazes met z’n jeugdliefde kans op slagen? “­Het gevaar loert om de hoek”

TV ‘All stars’-edi­tie ‘The sky is the limit’ in de maak: “Het gevoel van het eerste seizoen is weer helemaal terug”

Goed nieuws voor de fans van het realityprogramma ‘The sky is the limit’. Bedenker en maker Peter Boeckx is momenteel volop aan het werken aan een nieuwe reeks, een ‘best off’, die de titel ‘The sky is the limit: All stars’ zal krijgen. “In de vorige seizoenen hebben we een paar ‘miscasts’ gehad.”

