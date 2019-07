Heeft Brad Pitt een nieuwe liefde? “Hij datet met de lerares van zijn kinderen” DBJ

04 juli 2019

19u45 0 Showbizz Brad Pitt (55) zou opnieuw verliefd zijn. De gelukkige is de privé-lerares van kinderen, maar zowel Angelina Jolie als hun kinderen zouden het nog niet weten. Dat meldt het Amerikaanse blad InTouch.

“Na de scheiding met Angelina Jolie voelt Brad zich eindelijk weer vrij”, vertelt een bron aan InTouch. “Zijn ogen glanzen weer, hij ziet er sinds lange tijd weer goed uit. Het vinden van dates is momenteel geen probleem voor hem.”

De gelukkige met wie hij aan het daten is, zou een van de privéleraressen van zijn kinderen zijn. Dat zorgt voor een nogal netelige situatie. “Het is absoluut geheim, want als Angelina ervan hoort, gaat ze uit haar plaat.” Jolie zou het niet kunnen verdragen om haar ex met een ander gelukkig te zien. Ook moet de naam van de vrouw geheim blijven, omdat hun zes kinderen, die overigens wisselende leraren hebben, nog van niks weten. “Brad is zeer beschermend als het om zijn nieuwe vriendin gaat.”

Gelukkig zou Brad volgens de bron wel zijn. “Hij voelt zich alsof hij een nieuwe kans in zijn leven heeft gekregen. Hij was sinds jaren niet zo gelukkig als dat hij nu is.”