Hebben André en Roxeanne Hazes na al die jaren weer contact? Hun zoontjes spelen alvast samen buiten

25 juni 2020

11u27

Bron: AD 0 Showbizz Het lijkt erop dat er na jaren van stilte weer contact op gang komt tussen André Hazes (26) en zijn zus Roxeanne (27). Hun zoontjes André junior en Fender hebben vandaag samen gespeeld, laten hun trotse moeders zien op Instagram. ‘Dankbaar’, schrijft Roxeanne erbij.

Monique Westenberg, met wie André weer samen is na een geruchtmakende breuk en een kortstondige relatie met Bridget Maasland, schrijft ‘rijkdom’ bij hetzelfde kiekje. André Hazes zelf heeft niets gedeeld over de ontmoeting. Als de foto’s op zijn account actueel zijn, was hij vandaag in België voor opnames van de Vlaamse versie van ‘The Voice Senior’, waarin hij coach is. Dat zou betekenen dat hij niet bij de ontmoeting tussen zijn zoontje en neefje was.

Prima zo

Het is dus niet zeker dat ook broer en zus elkaar daadwerkelijk weer spreken. De twee hadden al sinds 2015 geen contact meer. Hoewel de exacte redenen daarvoor nooit helemaal duidelijk werden, gaven beide partijen wel toe dat Andrés relatie met Monique en hun leeftijdsverschil van zestien jaar een rol speelde. André’s moeder, Rachel, gaf openlijk al toe dat ze dat niet zag zitten. Haar band met Roxanne was destijds heel hecht, daarom vermoedt men dat André’s zus de kant van hun moeder heeft gekozen. In een tv-interview verklaarde Rachel: “Rox is natuurlijk mijn kind, maar ook één van de weinige vrienden die ik om mij heen heb. Onze band is heel mooi. Ik heb geen geheimen voor haar.’' De naam van zoon Dré noemde ze niet.

Broertje

“Dat is het niet alleen”, zegt Roxeanne over haar afkeur voor het leeftijdsverschil. “Er gebeuren zo veel dingen. En de reden dat ik ervoor kies om er niet over te praten... Hij blijft mijn broertje. En ik neem hem dan toch in bescherming. Ik wil niet dingen die ik over hem zeg die wel waar zijn, maar voor hem schadelijk zijn.’’

Roxeanne en André traden de afgelopen jaren wel allebei op bij de concertreeks ‘Holland Zingt Hazes’, maar begaven zich dan expres op verschillende verdiepingen. Volgens André passen ze simpelweg niet bij elkaar of in elkaars leven. Op een verzoening zat hij dan ook niet te wachten. “Ik zeg nooit, nooit’’, zei hij daarover. “Maar van mij hoeft het niet meer goed te komen, ik vind het wel prima zo.”

Verzoening

André was overigens ook jarenlang gebrouilleerd met moeder Rachel, maar de twee verzoenden zich in 2017. Het contact tussen de twee beleefde sindsdien meerdere ups en downs, maar van ruzie lijkt in elk geval geen sprake meer. Rachel heeft momenteel trouwens ook geen contact meer met Roxeanne, waardoor de concrete reden voor haar breuk met de familie steeds minder duidelijk wordt. “Ik laat haar in haar waarde”, zei Rachel daar onlangs voorzichtig over.