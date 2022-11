Heartstopper-ster Kit Connor komt onder druk uit de kast

“Gefeliciteerd dat je een 18-jarige hebt gedwongen om zichzelf te outen”, schrijft Connor in zijn tweet, die ook opmerkt dat ‘sommigen’ het ‘punt van de show’ hebben gemist. Heartstopper gaat over de homoseksuele scholier Charlie (Joe Locke) die verliefd wordt op zijn klasgenoot Nick (Connor). De serie gaat onder meer over zelfacceptatie.

Connor werd voor zijn coming-out op sociale media door critici beticht van ‘queer baiting’. Dat kan worden omschreven als jezelf voordoen als LGBTQ+’er, of mensen laten geloven dat je queer bent terwijl dit niet zo is, om in die gemeenschap fans aan je te binden. Ook popster Harry Styles, die LGBTQ+-fans openlijk steunt en zich vaak androgyn kleedt, wordt hiervan soms beticht.

Etiketten

Voor fans van de serie was het belangrijk om te weten of hun idool Connor net als zijn personage ook LGBTQ+-er is. Hoewel de acteur in het verleden heeft gezegd dit te begrijpen, gaf hij ook meerdere keren aan dat hij de speculaties over zijn geaardheid vervelend vond. In een radioprogramma zei hij de druk van buitenaf ‘gevaarlijk’ te vinden. “Ik voel me zelfverzekerd en comfortabel over mijn geaardheid, maar ik hou niet zo van etiketten en dat soort dingen. Ik ben daar niet zo mee bezig en ik heb niet het gevoel dat ik mezelf moet labelen, zeker niet in het openbaar”, aldus Connor een tijdje terug.