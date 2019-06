HBO-serie 'Chernobyl' krijgt hoogste notering ooit op IMDb TDS

05 juni 2019

00u00 0 TV In amper vijf afleveringen vertelt de nieuwe HBO-reeks 'Chernobyl' het verhaal van één van de grootste rampen uit de geschiedenis. Maar die 300 minuten volstonden ruimschoots, zo blijkt, want de reeks staat sinds vorige week op de eerste plaats op de gerenommeerde film- en tv-website IMDb, met de hoogste score aller tijden.

Toppers als 'Breaking Bad' of 'Planet Earth' voorbijsteken op IMDb? Het lijkt haast onmogelijk, maar 'Chernobyl' slaagde erin met een ongeziene score van 9,6. Hoewel de verschrikkelijke kernramp uit 1986 al meermaals verfilmd werd, is 'Chernobyl' compleet uniek in zijn soort. En dat terwijl de opbouw van de vijfdelige reeks eigenlijk verrassend klassiek is.

De HBO-serie begint in het Moskou van 1988, waar we scheikundige Valeri Legasov (gespeeld door Jared Harris) cassettebandjes zien inspreken. Hij legt er verantwoording af voor de nasleep van de kernramp in Oekraïne. Vervolgens bergt hij de tapes op en pleegt hij zelfmoord.

Stukje bij beetje vertelt de reeks daarna welke rampzalige gevolgen de ramp had voor de plaatselijke bevolking. Bovendien doen de Sovjetautoriteiten er alles aan om de feiten te minimaliseren en in de doofpot te stoppen.

Historisch correct

De Zweedse regisseur Johan Renck zorgde er met indringende beelden, groen-zwarte kleurenpaletten en scherpe dialogen voor dat het geheel al snel onder je vel kruipt. Op verschillende momenten is de reeks dan ook niet geschikt voor gevoelige kijkers. Maar ze is wel altijd historisch correct.

De erg geloofwaardige acteerprestaties van onder anderen Jared Harris, Stellan Skarsgård en Emily Watson doen je bovendien twijfelen of je niet dringend een voorraad jodiumtabletten in huis moet halen.

De top 10 van hoogst gewaardeerde reeksen:

'Chernobyl' is te bekijken via Play en Play More van Telenet.