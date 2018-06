HBO bevestigt: 'Game of Thrones'-prequel op komst kv

09 juni 2018

00u13

Bron: Reuters 576 Showbizz De hitserie 'Game of Thrones' krijgt een prequel. Dat bevestigt de Amerikaanse betaalzender HBO vandaag. Het is de eerste keer dat er groen licht wordt gegeven voor een spin-off van de succesreeks.

HBO deelt mee dat de zender een pilootaflevering heeft besteld voor een prequel die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in 'Game of Thrones' afspeelt en handelt over het "verval van de wereld tijdens het Gouden Tijdperk der Helden". De reeks brengt de geheimen en de geschiedenis van de oorlogvoerende families in het fictieve koninkrijk Westeros in kaart. HBO maakte nog niet bekend wanneer we de nieuwe reeks mogen verwachten.

De voorlopig titelloze reeks werd gecreëerd door de Britse scenariste Jane Goldman en schrijver George R.R. Martin, wiens boekenreeks 'A Song of Ice and Fire' (Een lied van ijs en vuur) de basis vormt voor de scenario's van 'Game of Thrones'. Martin bevestigde vorig jaar al dat hij met minstens vier andere scenaristen werkte aan ideeën voor mogelijke spin-offs van de reeks.

Voor het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' is het nog wachten tot 2019.