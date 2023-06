Hayley Williams van Paramore door het stof, na buitenzetten van fans op concert: “Ik heb mijn positie misbruikt”

Celebrities Nederland­se fans spotten Harry Styles in Amsterdam: “Hij was gewoon wat rond aan het joggen in zijn Vans”

De Britse zanger Harry Styles is sinds zondag in Nederland voor zijn ‘Love On Tour’-wereldtournee. De popster staat in totaal drie keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. En wat is er leuker dan even de Amsterdamse grachten te gaan bewonderen tussen zijn concerten door? Verschillende Nederlandse fans konden dan ook een glimp opvangen van de zanger. Eén fan kon hem zelfs even begroeten terwijl Harry door de straten van Amsterdam jogde.