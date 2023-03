Hayden Panettiere neemt afscheid van overleden broer tijdens herdenkingsdienst

BV Stoppen met veganisme werd Ian Thomas niet in dank afgenomen: “Ik was een schande voor de community”

In de MNM-podcast ‘22 Minuten Stomme Vragen’ voelen Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert BV’s aan de tand over tal van onderwerpen. Na onder meer Metejoor, Kenji & Shania Gooris en Average Rob is het nu de beurt aan Ian Thomas. In de podcast vertelt Ian onder meer over zijn tattoos en waarom hij geen vegan meer is. “Ik ben minder extreem geworden in mijn overtuigingen.”