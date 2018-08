Hayden Panettiere heeft nieuwe vriend na stiekeme breuk met ex KDL

07 augustus 2018

09u09

Bron: ANP 0 Showbizz Hayden Panettiere (28) lijkt weer gelukkig in de liefde. De man waarmee ze onlangs hand in hand werd gespot in Los Angeles, is volgens E! News Brian Hickerson. Afgelopen weekend werd duidelijk dat Haydens relatie met bokser Vladimir Klitschko (42) na negen jaar is gestrand.

De 28-jarige Hayden, die we vooral kennen uit reeksen als 'Nashville' en 'Heroes', is volgens ingewijden helemaal gek op haar eveneens 28-jarige nieuwe liefde. "Hij komt uit het zuiden van Californië en verhuisde naar Los Angeles in de hoop het te maken als vastgoedhandelaar en acteur", wist een bron E! News te vertellen over Brian. "Hij is nog maar net bezig als acteur, gaat naar castings en hoopt op een doorbraak." Volgens de man leerde Hayden Brian kennen via gezamenlijke vrienden. "Brian is haar klankbord sinds Hayden en Vladimir uit elkaar zijn. Hij is er echt voor haar." De twee zouden elkaar ongeveer een maand kennen.

Wanneer Hayden en Vladimir, die samen een driejarige dochter hebben, uit elkaar zijn gegaan, is niet bekend. De afgelopen jaren doken meermaals geruchten op dat de liefde tussen Hayden en de dertien jaar oudere bokser over was. Hun dochter Kayla woont volgens de ingewijde voornamelijk bij Vladimir. "Hayden en Vladimir kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. Ze maken deel uit van elkaars leven en dat blijft zo. Hayden is weer in Los Angeles en denkt na over haar toekomst."