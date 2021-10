Hayden Christensen herneemt rol van Anakin Skywalker in nieuwe ‘Star Wars’-reeks voor Disney+

De nieuwe reeks, ‘Ahsoka’, vertelt het verhaal van Ashoka Tano, een Jedi Knight die ook al te zien was in het tweede seizoen van ‘Star Wars’-afgeleide ‘The Mandalorian’. Zij wordt vertolkt door Rosaria Dawson. Veel is er nog niet bekend over deze nieuwe reeks, waarvan de opnames begin 2022 van start zouden gaan.

Wel is al zeker dat de gebeurtenissen in de reeks zich vijf jaar na ‘Return of the Jedi' afspelen, waarin Darth Vader aan z'n einde komt. Hoe Hayden Christensen dan precies te zien zal zijn in ‘Ahsoka' is niet helemaal duidelijk. Het personage van Ashoka was een ‘padawan’ (leerling, red.) van Skywalker, dus mogelijk gaat er gebruik gemaakt worden van flashbacks. Een andere optie is dat hij te zien zal zijn als ‘Force Ghost’, een soort van geestesverschijning.

Nieuwe projecten

Christensen kroop al twee keer in de huid van Anakin Skywalker, de latere Darth Vader. Zo was hij te zien in ‘Star Wars: Attack of the Clones' uit 2002 en ‘Star Wars: Revenge of the Sith’ uit 2005. Fans hebben trouwens nog meer om zich op te verheugen, want Christensen zal die rol ook nog eens hernemen in de nieuwe reeks ‘Obi-Wan Kenobi’, dat rond het personage van Ewan McGregor zal draaien.

Disney zet de laatste jaren sterk in op ‘Star Wars’. Zo brachten ze een hele nieuwe trilogie uit, die draaide rond Kylo Ren en Rey, en was er onder meer ‘Solo’, ‘The Mandalorian' en ‘Rogue One’.

LEES OOK: