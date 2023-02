‘Hawkeye’-acteur Jeremy Renner is, zeven weken na ongeval met sneeuwruimer, volop aan het revalideren

Jeremy Renner is aan de beterhand. Op Instagram deelt de acteur een nieuwe update van zijn herstelproces. Zo toont hij in een video een belangrijk onderdeel van zijn revalidatie: elektrische stimulatietraining. Op de beelden is te zien hoe hij kleine elektrische schokken krijgt toegediend, om op die manier spierkracht op te bouwen.

Zijn herstel

Ook zijn ‘Avengers’-medespeler Evangeline Lilly staat versteld van zijn verbazingwekkend snel herstel. Ze vertelde in een interview met ‘Access’ dat ze niet kon geloven dat hij zich al voortbeweegt in een rolstoel. “Ik had zoiets van: ‘Waarom ben je mobiel? Wat gebeurt er?’ Ik had verwacht naast zijn bed te zitten en zijn hand vast te houden, terwijl hij kreunde en kermde van de pijn en zich niet kon bewegen.” Maar niets was minder waar. Evangeline voegde nog toe hoe “ongelooflijk dapper en sterk” ze haar medespeler vindt. “Renner had een bijna-doodervaring die heel traumatisch was”, zei ze. “Dat is waar nachtmerries uit bestaan, en hij heeft het overleefd en is nu aan de andere kant. Hij is heel sterk.”