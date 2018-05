Hasbro neemt de Power Rangers over Redactie

01 mei 2018

17u29

Bron: BuzzE 0 Showbizz Speelgoedmaker Hasbro heeft de Power Rangers gekocht. Ook diverse andere figuren van Saban Properties, zoals My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia en Treehouse Detectives zijn nu van Hasbro.

Voor de entertainmentmerken betaalt Hasbro 522 miljoen dollar. Daarvan bestaat 252 miljoen dollar uit contanten en 270 miljoen dollar uit aandelen Hasbro. De speelgoedmaker heeft al ruim 22 miljoen dollar overgemaakt aan Saban omdat het in eerste instantie een licentie wilde om Power Rangers-speelgoed te mogen maken.

Van de door Hasbro gekochte figuren zijn de Power Rangers veruit het bekendst. De in 1993 geïntroduceerde superhelden zijn nog altijd op televisie in veel landen. Hasbro is onder meer bekend van speelgoed van My Little Pony, bordspel Monopoly en Nerf-pijltjesgeweren.

