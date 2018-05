Harvey Weinsteins vervreemde vrouw breekt stilte na schandaal EVDB

10 mei 2018

17u37 2 Showbizz Georgina Chapman, echtgenote van de schandelijke filmproducent Harvey Weinstein, heeft haar stilte over het seksschandaal rond haar man verbroken. Ze zegt dat ze "te lang naïef geweest is" en "geen idee heeft van wat er allemaal gebeurde".

Georgina Chapman zit momenteel verwikkeld in een echtscheiding van haar, nu nog, echtgenoot Harvey Weinstein (66). Nadat meer dan 80 werknemers hem aanklaagden wegens seksueel overschrijdend/ongewenst gedrag, had Chapman zich nog niet uitgesproken over het gedrag van haar man, tot nu.

Chapman zegt soms nog steeds overspoeld te worden door ongeloof een woede omtrent de hele zaak. De 42-jarige vrouw vertelde ook vaak te huilen om de twee kinderen van het koppel, die ook geraakt worden door het hele gebeuren. "Een deel van mij was zo ongelofelijk naïef, duidelijk, zo naïef. Ik heb momenten van woede, ik heb momenten van verwarring, ik heb momenten van ongeloof", vertelt Chapman aan Vogue.

Toen het ging over het moment waarop alles uitkwam, vertelde Weinsteins echtgenote het volgende: "Ik ben bijna vijf kilogram verloren in vijf dagen. Ik kon mijn eten niet binnenhouden. Mijn hoofd stopte niet met draaien. Het was zo moeilijk, omdat het eerste artikel sprak over feiten die plaatsvonden lang voor ik hem kende, dus er was een kort moment waarop ik geen geïnformeerde beslissing kon maken."

"Toen begonnen de verhalen uit te breiden en besefte ik dat het niet ging om een geïsoleerd voorval. Ik wist dat ik de kinderen moest meenemen en weg moest", vervolgde de modeontwerpster. "Ik huil heel vaak om de kinderen. Wat gaat hun leven worden? Wat gaan mensen tegen hen zeggen? Het is zo... ze houden van hun vader. Ze houden gewoon van hem. Ik kan het gewoon niet verdragen in hun plaats."

Toen ze gevraagd werd of ze ooit wantrouwig was over het gedrag van haar man antwoordde ze luid en duidelijk: "Nee, absoluut niet, nooit. Dat is net wat dit zo ongelofelijk pijnlijk maakt. Ik dacht dat we gelukkig getrouwd waren. Ik was zo blij met mijn leven."