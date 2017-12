Harvey Weinsteins 'medeplichtigheidsmachine': intimidatie, rookgordijnen en geheime verstandhoudingen EVDB

Bron: New York Times 0 Charles Sykes/Invision/AP Showbizz Harvey Weinstein misbruikte vrouwen decennialang. Om dat te verbergen had hij een heel systeem op poten gezet, dat meldt The New York Times. Hoe zijn 'medeplichtigheidsmachine' in elkaar stak, weten we nu eindelijk.

De waarheid achter Weinstein kwam pas in 2017 aan het licht. Nu brengt The New York Times een rapport uit waaruit blijkt hoe dat mogelijk was. Weinstein en zijn vennoten creëerden een heel web van rookgordijnen, intimidatie en geheime verstandhoudingen. Weinstein bewapende vriendschappen met machtsspelers in de journalistiek, Hollywood en politici.

Zijn netwerk bestond onder andere uit Hillary Clinton, Amazon-oprichter Jeff Bezos, voorzitter en CEO van American Media David Pecker en directeur van Creative Artists Agency Bryan Lourd.

Iets wat Weinstein veel deed was zijn connecties vernoemen om zo zijn slachtoffers te intimideren. Toen Barack Obama president van Amerika was, zou hij vaak de uitspraak "“Ik ken de president van de Verenigde Staten. Wie ken jij?", gebruikt hebben.

In september zou Weinstein aan een campagne voor Hillary Clinton gewerkt hebben. Zijn imago kreeg toen, volgens de NYT, een boost dankzij Hillary's feministische imago.

In de mediawereld kon hij rekenen op Pecker voor gunstige media-aandacht. In de tabloidwereld stond Weinstein bekend als 'onaantastbaar' en vriend van Pecker.

De editor van The National Enquirer zou ook journalisten erop uitgestuurd hebben om informatie te vinden waarmee ze de beschuldigers konden ondermijnen. Weinstein probeerde ook te voorkomen dat actrice Rose McGowan in haar memoires zou schrijven over hoe hij haar misbruikte. Hij bood haar ex-manager $50.000 aan en bood haar nieuwe literaire agent werk aan.

Uit interviews, e-mails die nu aan het licht komen en interne bedrijfsgegevens blijkt hoe iedereen die met Weinstein samenwerkte gebruikt werd. Iedereen die ook maar iets te weten kwam, werd bespeeld, anderen werden gebruikt als instrument of schild. Velen waren simpelweg bang van hun baas of vreesden voor hun carrière. Weinstein kocht ook heel wat vrouwen om zodat ze zouden zwijgen.

