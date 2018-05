Harvey Weinstein officieel aangeklaagd voor verkrachting IB

31 mei 2018

00u38

Bron: ANP 0 Showbizz Filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor verkrachting en 'criminele seks'. Dat maakte de openbaar aanklager van Manhattan zojuist bekend.

Een zogeheten 'grand jury' boog zich gisteren over de vraag of een aanklager voldoende bewijs heeft om een rechtszaak tegen Weinstein te beginnen. Blijkbaar was voor de jury genoeg aanleiding om de 66-jarige filmproducent aan te klagen voor verkrachting in de eerste en derde graad en 'criminele seks' in de eerste graad. De eerste graad is de ernstigste variant van verkrachting en 'criminele seks'. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op.

Geen getuigenis

Weinstein koos ervoor niet te getuigen voor de grand jury. Volgens zijn advocaat had de verdediging niet alle beschikbare informatie ontvangen en bovendien te weinig tijd gekregen om zich op de zaak voor te bereiden.

De politie heeft een maand lang onderzoek gedaan naar twee aanklachten van verkrachting. De namen van de slachtoffers zijn niet bekend gemaakt, maar het zou gaan om twee zaken uit 2004 en 2013, zo meldt Reuters.

Intimidatie

Weinstein gold voorheen als een invloedrijke filmproducent, maar is inmiddels door zo'n zeventig vrouwen beticht van seksueel misbruik. Hij zou vrouwen die hem beschuldigden in het verleden met intimidatie of afkoopsommen het zwijgen hebben opgelegd. Weinstein meldde zich vorige week zelf bij de politie in New York. Hij ontkent dat de vrouwen onvrijwillig seks met hem hadden.

De publiciteit rond de beschuldigingen van de invloedrijke producent was de opmaat naar de enorme bekendheid en groei van de #MeToo-beweging.