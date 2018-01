Harvey Weinstein krijgt rake klappen in gezicht tijdens restaurantbezoek LB

Bron: TMZ, Daily Mail 0 EPA Showbizz Harvey Weinstein kreeg een onverwacht toetje toen hij gisteravond ging uiteten in een restaurant in Arizona: twee rake klappen in het gezicht. Volgens showbizzsite TMZ stapte een man, een zekere Steve, op de in ongenade gevallen filmbaas af toen die het restaurant Elements wilde verlaten in Scottsdale.

Volgens de manager van het restaurant wist Weinstein, die was gaan tafelen met zijn afkickcoach, ternauwernood overeind te blijven na de klappen. Het incident werd ook op video vastgelegd door een vriend van Weinsteins belager. "Wat jij die vrouwen hebt aangedaan, je bent een hoop stront", zei de belager voor hij naar Weinstein uithaalde. Volgens de restaurantmanager was Steve toch vooral boos op Weinstein omdat die had geweigerd zich te laten fotograferen. Het is onduidelijk of Weinstein een aanklacht indiende of medische verzorging nodig had.

Het incident is wellicht een poging munt te slaan uit een toevallige ontmoeting. Volgens bronnen in Daily Mail wordt de video van het incident voor 100.000 dollar aangeboden.

Voormalig studiobaas Harvey Weinstein (65) kwam in oktober vorig jaar in opspraak nadat verschillende vrouwen, onder wie actrice Ashley Judd, hem beschuldigden van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. The New York Times bracht de beschuldigingen aan het licht en verklaarde dat Weinstein sinds het begin van de jaren 1990 minstens acht keer tot een minnelijke schikking gekomen was met vrouwen die hem beschuldigd hadden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een en ander leidde tot de #metoo-beweging waarmee de aandacht wordt gevestigd op seksueel grensoverschrijdend gedrag.